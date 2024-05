Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter schlägt 48-Jährigem ins Gesicht (30.05.2024)

Trossingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Schulstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 17 Uhr trug ein 48-Jähriger einen Bierkasten von der Garage des Anwesens Nummer 33 in Richtung Hauseingang. Währenddessen betrat ein unbekannter Mann das Grundstück und forderte den 48-Jährigen auf, ihm Bier zu geben. Nachdem dieser verneinte und ihn an die Tankstelle verwies, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der 48-Jährige eine Verletzung am Auge.

Zu dem unbekannten Angreifer liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30-35 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, kurze, schwarze Haare.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.07425 3386-0, beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

