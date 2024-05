Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Bei Sturz schwer verletzter Pedelec-Fahrer verstorben (30.05.2024)

Hilzingen (ots)

Der bei einem Sturz auf der Duchtlinger Straße am Mittwoch, 01.05.2024, schwer verletzte 64-jährige Pedelec-Fahrer (wir berichteten) ist am Donnerstag aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Ursprungsmeldung:

(Hilzingen, Lkr. Konstanz) 64-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (01.05.2024)

Hilzingen Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Mittwoch, 01.05.2024, auf der Duchtlinger Straße ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einem Pedelec auf der Duchtlinger Straße unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog sich der Radler, der keinen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Zeugen des Sturzes werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell