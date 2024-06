Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Sonnborn

Wuppertal (ots)

Dienstagmorgen (25.06.2024, 06:10 Uhr) erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Thurn leichte Verletzungen. Das Unfallfahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Autofahrer war auf der Straße Am Thurn in Richtung Sonnborner Straße unterwegs, als ein 30-jähriger Fußgänger auf der Brücke über die Autobahnen 46 und 535 sowie die L74 die Fahrbahn überqueren wollte. Als er auf die Fahrbahn trat, stieß der Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel des Autos zusammen. Der 30-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Auto handelt es sich um einen braunen Opel mit spanischem Kennzeichen. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

