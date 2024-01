Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Herrenberg: LKW-Brand führt zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen

Ludwigsburg (ots)

Der Brand einer Sattelzugmaschine auf der Bundesautobahn 81 kurz nach der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart führte am Donnerstagmorgen zu massiven Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Gegen 06.50 Uhr stellten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion einen Sattelzug auf dem Standstreifen sowie Ersthelfende mit Feuerlöschern fest. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Im weiteren Verlauf begann die Zugmaschine zu brennen und stand wenig später in Vollbrand. Aufgrund dessen und des Einsatzes der Feuerwehr musste die BAB 81 im Bereich der Anschlussstelle Herrenberg voll gesperrt werden. Die Polizei richtete Umleitungen ein. Schnell entwickelte sich ein größerer Stau auf der Autobahn. Die Umleitungsstrecken waren stark ausgelastet. Kurz nach 08.00 Uhr konnte einer der beiden Fahrstreifen der Autobahn wieder freigegeben werden. Währenddessen bekämpfte die Feuerwehr noch Glutnester. Gegen 08.25 Uhr war das Feuer gelöscht und die Bergung des Sattelzugs konnte beginnen. Nachdem diese kurz nach 11.00 Uhr beendet war, wurde auch der zweite Fahrstreifen der Autobahn wieder frei gegeben. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten jedoch noch bis in den Mittag hinein an. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt im Motorraum der Sattelzugmaschinen gewesen sein. Neben der Sattelzugmaschine wurden auch die Rückwand des Aufliegers sowie Teile der Ladung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell