Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Moldauer zurückgewiesen

Zittau (ots)

02.03.2024 / 17:10 Uhr / Zittau

Drei moldauische Männer im Alter von 35, 39 und 51 Jahren wurden durch die Bundespolizei am 3. März 2024 um 01.00 Uhr nach Polen zurückgewiesen.

Die drei Männer erscheinen als Insassen eines moldauischen Kleintransporters am 2. März 2024 um 17:10 Uhr an der Kontrollstelle auf der B 178n bei Zittau. In einer ersten Befragung gaben sie an, sich nur kurz in Deutschland aufhalten zu wollen.

Bei der Nachschau im mitgeführten Reisegepäck fanden die Polizisten dann allerdings Hinweise, welche auf einen längerfristigen Aufenthalt hinwiesen. Des Weiteren verfügten sie nicht über genügend Barmittel um ihren Aufenthalt in Deutschland zu bestreiten. Da sie somit nicht die Einreisevoraussetzungen für Deutschland erfüllen, wurden sie nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell