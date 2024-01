Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter manipuliert vor Kindern an seinem Geschlechtsteil: Kripo sucht Zeugen

Mühlheim-Lämmerspiel (ots)

(lei) Nach einem unsittlichen Vorfall an einer Bushaltestelle in der Kolpingstraße am Freitagmorgen sucht die Kriminalpolizei nach einem etwa 16 bis 20 Jahre alten Mann mit schwarzen lockigen Haaren und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Der Unbekannte, der schwarz gekleidet war (vermutlich Trainingsanzug) und eine Mütze trug, hatte sich gegen 7.10 Uhr neben zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren gestellt und dann, so deren Angaben, plötzlich mit der Hand in der Hose an seinem Glied manipuliert. Als die Mädchen daraufhin davonliefen, fuhr der Sittenstrolch mit seinem dunklen Fahrrad über die Mühlheimer Straße in Richtung Mühlheim davon.

Da sexuelle Handlungen vor Kindern den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß Paragraph 176a Strafgesetzbuch erfüllen, hat der im Polizeipräsidium Südosthessen befindliche Regionalabschnitt der BAO FOKUS ("Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und sexuellen Missbrauch von Kindern") die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu Tat und Täter unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 26.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

