Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Eine Anruferin meldete gegen 19.36 Uhr einen Kellerbrand in Schalke-Nord. Daraufhin rückten von der Berufsfeuerwehr die Feuerwache 1 und 3 aus. Aufgrund einer weiteren Meldung, dass sich eventuell noch eine Person im Gebäude aufhalten könnte, erhöhte die Leitstelle auf Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen der BF war das gesamte Gebäude in dichten Rauch gehüllt. Auf der Rückseite schlugen die Flammen bereits aus der Kellertür bis hin zum Erdgeschoß hoch. Die Feuerwehr setzte mehrere Truppe unter Atemschutz in den Treppenraum und zur Brandbekämpfung auf der Rückseite des Gebäudes ein. Zum gleichen Zeitpunkt berichteten die Hausbewohner, dass sich alle Bewohner im Freien befinden würden. Gezielt wurde nun der Brand bekämpft und nach kurzer Zeit hieß es, Brand unter Kontrolle. Weitere Belüftungsmaßnahmen des Kellers und Treppenraumes wurden eingeleitet und alle Wohnungen begangen. Die Brandursache wird derzeit noch untersucht, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit insgesamt 41 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort.

