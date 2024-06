Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Mehrere Brandereignisse in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Gegen 02.05 Uhr meldeten Anwohner, dass an dem Nettomarkt an der Hohenzollernstr. Müllbehälter/Müllpresse unter dem Dach der Anlieferung brennen würden. Daraufhin rückte ein Löschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Aufgrund des ausgedehnten Brandes erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf Feuer 1 und kurze Zeit später auf Feuer 2.In diesem Zuge rückten zwei komplette Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Einheiten der freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und der Notarzt aus. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt in das darüberliegender Flachdach ausgebreitet. Sofort wurden zwei Drehleitern an die längs Seiten des Gebäudes in Stellung gebracht. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden mit vier C-Rohren im Außenbereich und über die Drehleitern durchgeführt. Mit Hilfe der Rettungssägen wurden im Flachdach Teile der Dachhaut herausgeschnitten, für eine mögliche Brandbekämpfung. Erst nachdem Teile der Attika an der Stirnseite des Gebäudes gelöst wurden, zeigte die Brandbekämpfung eine rasche Wirkung. Im Innenbereich setzte die Feuerwehr immer wieder die Wärmebildkamera ein. Gute drei Stunden später brannte in unmittelbarer Nähe ein PKW. Das Feuer wurde vom Löschfahrzeug der Feuerwache 4 abgelöscht. Nachdem das Feuer gelöscht war, meldeten Anwohner, dass in der Plutostr. ein Vereinsheim in Flammen stehen würde. Nachdem Eintreffen der ersten Einheiten war schnell klar, dass Unrat zwischen dem Vereinsheim und einer Garage in Brand geraten war. Mit einem C-Rohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Das Vereinsheim und die Garage wurden von den Einsatzkräften auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Hier war der Einsatz beendet. Zum jetzigen Zeitpunkt findet eine Brandstellennachschau durch die BF an der Hohenzollernstr. statt. Die Brandermittlung wird durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell