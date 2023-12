Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti an Hauswand

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag verewigte sich ein Schmierfink an einer Hauswand in Kölleda. Der Unbekannte hatte sich dem Wohnhaus genähert und zu einer Spraydose gegriffen. Mit schwarzer Farbe brachte er einen Schriftzug an der Wand an. Damit verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der 52-jährige Anwohner entdeckte die Schmiererei und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (SE)

