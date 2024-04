Polizei Gütersloh

POL-GT: Zündelein in der Gütersloher Innenstadt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (22.04., 18.15 Uhr - 23.04., 11.00 Uhr) zündelten Unbekannte in der Gütersloher Innenstadt. Zum einen wurde das Außenmobiliar eines Cafés in der Innenstadt an der Berliner Straße durch Feuer beschädigt. Zudem wurde eine Kunstfigur in der Spiekergasse durch Zündeleien vollständig zerstört.

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht nicht über entsprechende Brände informiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Es wird davon ausgegangen, dass die Taten zusammenhängen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

