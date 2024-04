POL-GT: Fenster an Weberei eingeschlagen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag auf Samstag (19.04. - 20.04.) in die Verkaufsräume eines Motorradhändlers an der Herzebrocker Straße einzubrechen. Derzeitigem Stand nach warfen die Täter mit einem Pflasterstein ein rückwärtiges Fenster ein. Dem Anschein gelangten die Einbrecher daraufhin aber nicht in das Geschäft. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer ...

mehr