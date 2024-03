POL-EL: Börger - Raub auf Bäckereifahrzeug

Schüttorf (ots) - Am Montag in der Zeit von 14:30 bis 15:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem E-Center in Schüttorf an der Graf-Egbert-Straße ein schwarzer BMW angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

mehr