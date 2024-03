POL-EL: Meppen - Verkehrszeichen beschädigt

Haren (ots) - Am Dienstag, zwischen 18 und 21 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand der Wesuweer Hauptstraße in Haren abgestellten schwarzen VW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

