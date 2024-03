Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Audi beschädigt

Lingen (ots)

Am Montag kam es auf der Josefstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beim Abbiegen auf die Legericher Straße einen an der dortigen Ampel haltenden weißen Audi A6. Anschließend setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Lkw mit blauer Plane und Leeraner Kennzeichen wurde von einem männlichen Fahrer mit längerem Haar geführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell