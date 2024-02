Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht zum Wochenende Freitag 02.02.2024 bis Sonntag 04.02.2024

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Im Dienstgebiet ereigneten sich im obigen Zeitraum 16 Sachschadens-Verkehrsunfälle, darunter 2 Verkehrsunfallfluchten.

Weiterhin wurden drei Geldbörsendiebstähle gemeldet. Aus Geschäften in Andernach und Kruft wurden Kunden die Geldbörsen aus mitgeführten, kurz unbeaufsichtigten Taschen entwendet. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht begründet werden.

Weißenthurm:

Am Abend des 02.02.2024 entwickelten sich Mietstreitigkeiten zur einer öffentlichkeitswirksamen körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße. Auch nach Eintreffen der Polizei ließ man zunächst nicht voneinander ab, sodass Zwangsmittel angedroht werden mussten. Letztlich wurden gegen alle 3 Beteiligten Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. Eine beteiligte Person bedurfte im Anschluss vorübergehend ärztlicher Behandlung.

Andernach:

In den frühen Morgenstunden zum Samstag 03.02.2024 wurden bei einer Verkehrskontrolle beim 45jährigen Fahrzeugführer Merkmale von Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Da er ohnehin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurden Strafverfahren wegen Führens unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein weiteres Verfahren wurde gegen den Fahrzeughalter wegen Zulassens eingeleitet.

Zur Mittagszeit am 03.02.2024 wurde ein Ladendiebstahl aus dem Lidl in der Koblenzer Straße in Andernach gemeldet. Der Täter konnte mithilfe eines nacheilenden Zeugen gestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich weitere Hinweise auf strafrechtlich relevante Sachverhalte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 38jährige wieder entlassen.

In der Nacht zum Sonntag 04.02.2024 wurde ein Pkw ohne Licht in der Ortslage einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 37jährige Fahrzeugführer bestätigte die festgestellten Ausfallerscheinungen durch einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Proband nicht; diese wurde vor ein paar Jahren wegen ähnlichen Deliktes durch die Behörde eingezogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mülheim-Kärlich:

Derzeit noch unbekannte(r) Täter wurden mehrere Bleiglasscheiben der Kapelle an der Heckenmühle eingeworfen. Der Schaden dürfte sich auf annähernd 8000 Euro belaufen. Als Tatzeit wird der Zeitraum Samstag der 27.01.2024 bis Samstag 03.02.2024 angenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tatzeit oder dem/den Täter(n) bitte an die Polizei Andernach unter 026329210 oder piandernach@polizei.rlp.de

Kruft:

Am 03.02.2024 wurde gegen 19:00 Uhr im Rahmen eines anderen Einsatzes festgestellt, dass im Bereich der Alten Chaussee an einer Bushaltestelle eine Glaswand großflächig beschädigt worden war. Sachdienlich Hinweise zur Tatzeit und verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion in Andernach unter 026329210 oder piandernach@polizei.rlp.de

Plaidt:

Gegen 20:40 Uhr stellten am 03.02.2024 Spaziergänger im Bereich der Schulstraße an den Sportplatz angrenzend einen brennenden Mülleimer fest. Durch das Feuer wurde ein Teil des Abspannnetzes der Umzäunung beschädigt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Plaidt abgelöscht. Eine Gefährdung angrenzender Gebäude oder anderer erheblicher Sachwerte bestand nicht. Sachdienlich Hinweise zur Tatzeit und verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion in Andernach unter 026329210 oder piandernach@polizei.rlp.de

