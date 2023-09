POL-NE: Trickdiebin bestiehlt Seniorin

Neuss (ots) - Weil ein 17-Jähriger am Samstagabend (23.09.), gegen 21:15 Uhr, an der Further Straße mit einem Laserpointer in einen Streifenwagen leuchtete und dabei einen Polizisten blendete, muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Streifenwagen war auf der Further Straße unterwegs gewesen, ...

mehr