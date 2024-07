Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Seniorin nach Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Am 03.07.2024, gegen 10:35 Uhr, kam es auf der Ecke Blumenstraße und Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (86). Die 86-jährige Frau war auf dem Gehweg der Kölner Straße in Richtung Hofgarten unterwegs, als sie an der Einmündung die Blumenstraße überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota Auris einer 24-Jährigen, die aus der Blumenstraße heraus auf die Kölner Straße abbiegen wollte. Die Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. (jb)

