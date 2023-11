Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Frauen streiten vor Supermarkt - Pfefferspray versprüht

Altena (ots)

Zwei Frauen (56 und 45) sind sich am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr vor dem Eingang eines Discounters an der Bahnhofstraße in die Haare geraten. Der Streit begann bereits im Kassenbereich und verlagerte sich nach draußen. Dort beleidigten, schubsten und schlugen sich die Frauen und zogen sich an den Haaren. Die Brille der 56-Jährigen ging zu Bruch, worauf sie ihrer Kontrahentin Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Die 45-Jährige klagte über Schmerzen und gerötete Augen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung. (cris)

