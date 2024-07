Polizei Wuppertal

POL-W: W Tödlicher Verkehrsunfall auf der L74 bei Wuppertal-Sonnborn

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.07.2024, 01:30 Uhr) verunglückte ein Autofahrer im Sonnborner Kreuz tödlich. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann von der A535 auf die L74 in Fahrtrichtung Remscheid/Solingen. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. In der Folge fing das Fahrzeug Feuer und geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den jungen Mann nach den Löscharbeiten nur noch leblos aus dem Fahrzeug bergen. Die Autobahn war in Teilen für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis in den frühen Vormittag gesperrt. Die Autobahnmeisterei prüfte die Beschaffenheit des Brückenpfeilers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Personalien des Fahrers und die Ursache mit letzter Gewissheit zu klären. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell