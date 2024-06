Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer sollen Kinder angesprochen haben

Ludwigslust/Wöbbelin (ots)

In Wöbbelin soll ein Autofahrer seit mehreren Wochen Kinder in verdächtiger Art und Weise aus seinem Auto heraus angesprochen haben. Der Polizei ist in diesem Zusammenhang das Kennzeichen des betreffenden PKW mitgeteilt worden. Jetzt soll der betreffende Autofahrer zu diesem Vorfall befragt werden. Einen ähnlichen Vorfall prüft die Polizei auch in Ludwigslust. Dort soll am vergangenen Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr in Bahnhofsnähe in der Rudolf-Tarnow-Straße ein Transporterfahrer einen 10-jährigen Jungen angesprochen, dann ausgestiegen sein und sich dem Jungen genähert haben. Nach Angaben des Jungen sei er daraufhin mit seinem Fahrrad weggefahren. Bislang ergaben die Ermittlungen zu dem unbekannten weißen Kleintransporter keine neuen Erkenntnisse, sodass die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in diesem Fall um Zeugenhinweise bittet.

