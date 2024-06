POL-LWL: Feuer löste Balkonbrand in Mehrfamilienhaus aus

Parchim / Kuhstorf (ots) - Bei Einbruchsdiebstählen in zwei Einfamilienhäuser in Kuhstorf und Parchim haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch Bargeld und weitere Wertgegenstände gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in Parchim, Am Eldeufer durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Hausinnere und durchsuchten dort zur Mittagszeit sämtliche ...

