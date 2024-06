Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automatendiebe

Themar (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer machten sich Montagnacht (03.06.2024) kurz vor 01:00 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Themar zu schaffen. Zunächst flexten die Täter den Automaten ab und anschließend legten sie ihn auf einen Handwagen, um ihn abzutransportieren. Sie schoben die Beute von der Bahnhofstraße, über den Schützenplatz in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Ein Zeuge beobachtete die Männer und informierte die Polizei. Als diese eintrafen, waren beide Täter bereits über alle Berge. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0141635/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell