Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Pkws beschädigt

Bad Salzungen (ots)

01.05.2024 gegen 13:20 Uhr wurden auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen mehrere Pkws beschädigt. Ein Zeuge meldete, dass eine männliche Person gegen die dort abgestellten Fahrzeuge treten soll. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann auf dem Parkplatz an, wo er mittels Stahlhandfesseln unter Kontrolle gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Auf dem Parkplatz wurden sechs Pkws festgestellt, bei welchen zum Teil die Seitenspiegel abgetreten bzw. Lackschäden verursacht wurden. Im Nachgang konnten alle Fahrzeughalter ermittelt und verständigt werden.

