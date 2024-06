Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgewichen und mit Leitplanke kollidiert

Hämbach (ots)

Am 31.05.2024 gegen 06:25 Uhr kam es zwischen Hämbach und Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Fahrerin befuhr die B62 aus Richtung Hämbach kommend in Richtung Bad Salzungen. Nach ihren Angaben überquert plötzlich ein Hase die Fahrbahn. Sie weicht dem Tier aus und stößt mit ihrem Fahrzeugheck an die Leitplanke. Die Fahrerin und der Hase blieben unverletzt. Am Pkw der Fahrerin entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell