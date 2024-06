LPI-SHL: Körperverletzung auf dem Supermarktparkplatz

Suhl (ots) - In den Morgenstunden des 01.06.2024 befand sich ein 84-jähriger Seat-Fahrer in der Straße Kirschberg in Suhl. Der Fahrzeugführer verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf ein parkendes Fahrzeug auf. In weiterer Folge kollidierte der Seat mit einem Holzzaun, fuhr einen Abhang hinab und kam an einer Gartenhütte zum Stehen. In der Summe entstand ein Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro. ...

mehr