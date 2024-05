POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 20. Mai bis 26. Mai

Hamm-Heessen (ots) - Mit rund 1,5 Promille hat ein 33-jähriger VW-Fahrer am Samstag, 25. Mai, einen Unfall auf einem Supermarktparkplatz verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Gegen 17.20 Uhr befuhr er die Straße Am Schacht III in südliche Richtung. Zeitgleich parkte dort ein 19 Jahre alter Hammer mit seinem Opel aus. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Opel in einen geparkten BMW geschleudert wurde. ...

