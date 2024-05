Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit 420 Litern gestohlenem Kraftstoff

Hamm-Pelkum (ots)

Mit Kraftstoff im Wert von über 600 Euro ist ein 17-Jähriger am Freitag, 24. Mai, ohne zu bezahlen von einer Tankstelle an der Kamener Straße geflüchtet.

Die rund 420 Liter hatte der Münsteraner gegen 21.30 Uhr an der Zapfsäule in einen Container auf der Ladefläche eines geliehenen Transporters gefüllt. Bei der Abfahrt vom Tankstellengelände touchierte der junge Mann den Audi eines anderen Kunden. Hierdurch entstand jeweils am rechten Heck Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Als der Besitzer des Audis auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wird, fährt er dem polizeibekannten Unfallverursacher auf der Kamener Straße in nordöstliche Richtung hinterher und kann ihn kurz darauf einholen. Nach einem kurzen Gespräch kehren beide Fahrer zur Tankstelle zurück, um auf die Polizei zu warten.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Daher verbrachten die Beamten den Tatverdächtigen für eine Blutprobe zur Polizeiwache.

Der Transporter samt Kraftstoff wurde beschlagnahmt. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell