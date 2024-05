POL-HAM: Treffen der Tuningszene in Hamm sorgt für Störungen

Hamm-Mitte (ots) - Ein Feuer im Hausflur hat am Freitag, 24. Mai, die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße in Aufruhr versetzt. Gegen 4.15 Uhr bemerkte ein Passant auf seinem Nachhauseweg nahe der Marienstraße die Flammen in dem Gebäude und wählte daraufhin den Notruf. Zunächst versuchten Bewohner den Brand einzudämmen. Die Feuerwehr konnte ihn ...

