POL-HAM: Auffahrunfall - Ein Auto im Graben und zwei Personen verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Freitag, den 24. Mai, um 14.50 Uhr, ereignete sich an der Dortmunder Straße, nahe der dortigen Autobahnauffahrt, ein Auffahrunfall. Hierbei wurden eine 52-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann verletzt. Die 52-Jährige befuhr mit ihrem Pkw, einem Kia, die Dortmunder Straße in Richtung Bergkamen. Kurz vor der Autobahnauffahrt musste sie ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Dieses Bremsen bemerkte der 37-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Kia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia in einen Graben neben der Fahrbahn geschoben und kippte dort auf die Seite. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Verkehrsteilnehmenden jeweils leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in anliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. An den beiden Autos entstand jeweils Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro. (hp)

