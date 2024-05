POL-HAM: Einbrecher will auf Kinderfahrrad fliehen und wird festgehalten: Festnahme und U-Haft

Hamm-Westen (ots) - Am 22. Mai, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde in der Bogenstraße an einem freistehenden Lagerraum das Zylinderschloss der Zugangstür durch unbekannte Täter entfernt. Trotz des entfernten Schlosses konnte die Tür nicht geöffnet werden, so dass der oder die Täter nicht in den Lagerraum gelangten. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

