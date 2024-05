POL-HAM: Betrunkener Fahrer rammt Auto und flüchtet zu Fuß

Hamm-Pelkum (ots) - Mit Kraftstoff im Wert von über 600 Euro ist ein 17-Jähriger am Freitag, 24. Mai, ohne zu bezahlen von einer Tankstelle an der Kamener Straße geflüchtet. Die rund 420 Liter hatte der Münsteraner gegen 21.30 Uhr an der Zapfsäule in einen Container auf der Ladefläche eines geliehenen Transporters gefüllt. Bei der Abfahrt vom Tankstellengelände touchierte der junge Mann den Audi eines anderen ...

