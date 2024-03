LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Rudolstadt (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 06.10 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt die B 88 aus Richtung Anton-Sommer-Straße kommend. Hier beabsichtigte sie nach links in die Ludwigstraße abzubiegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen fuhr sie geradeaus über den Gehweg sowie eine Rabatte und kam letztendlich an einer Grundstücksmauer zum Stehen. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. ...

mehr