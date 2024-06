POL-LWL: Vollsperrung BAB 24: Wohnmobil verliert Rad und kippt um

Neustadt-Glewe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neustadt-Glewe mit fünf beteiligten Fahrzeugen, wurden mehrere Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 16 Uhr ein 68-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße an einer roten Ampel auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf, wobei insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt ...

mehr