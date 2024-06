Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Unfallfahrer durch Zeugenhinweise gestellt

Grabow (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Grabow konnte der zu Fuß flüchtende Autofahrer durch Zeugenhinweise von den alarmierten Polizisten gestellt werden. Zuvor soll der 41-jährige Fahrer in der Parkstraße mit seinem PKW in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren sein. Den Polizisten gelang es, den daraufhin flüchtenden Tatverdächtigen sowie seinen 23-jähriger Beifahrer zu stellen, der beim Unfall leichtverletzt wurde. In der weiteren Folge mussten dem 41-Jährigen zeitweise Handfesseln angelegt werden, da er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Eine daraufhin durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,9 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Darüber hinaus erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins sowie der Fahrzeugschlüssel vom Unfallfahrzeug. Die Feuerwehr Grabow musste zur Bindung von auslaufenden Betriebsstoffen angefordert werden. Gegen den 41-jährigen Ukrainer wurde Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigslust bedankt sich auf diesem Wege bei den couragierten Zeugen, die maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhaltes beigetragen haben.

