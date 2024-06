Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer erlitt bei Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen

Greven (ots)

Auf der B 195 zwischen Greven und Lüttenmark ist am Dienstagnachmittag ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Der Vorfall soll sich gegen 16:30 Uhr bei einem Überholmanöver ereignet haben. Weitere Details zum genauen Hergang des Vorfalls, bei dem ein anderes Fahrzeug mit dem Motorrad zusammengestoßen war, sind bislang noch nicht bekannt. Jedoch kam im weiteren Verlauf der 58-Jährige mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Kradfahrer erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er im lebensbedrohlichen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe sich auf ca. 20.000 Euro belaufen soll. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 195 an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Unterstützt wird die Polizei dabei von einem technischen Sachverständigen, der den Unfallort bereits untersucht hat.

