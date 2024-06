Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen nach Altstadt- und Schützenfest in Hagenow

Hagenow (ots)

Das Altstadt- und Schützenfest in Hagenow am vergangenen Wochenende verlief aus polizeilicher Sicht weitgehend störungsfrei. Dennoch kam es zu einzelnen polizeilichen Einsätzen, unter anderem wegen Körperverletzung. So soll in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 23-jährige Frau von zwei Täterinnen geschlagen und getreten worden sein. Die 23-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Opfer als auch die 29- und 35-jährigen Tatverdächtigen waren alkoholisiert und kannten sich untereinander. Ebenso sollen in derselben Nacht vier junge Männer von einer größeren Personengruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen worden sein. Neben meist leichten Verletzungen musste ein 17-jähriges Opfer mit Kopf- und Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer konnten bislang unerkannt flüchten. Die Polizei prüft dabei auch, ob die Täter für eine Bedrohung mit einem Messer gegen einen 24-jährigen Mann in Frage kommen. Demnach sei das Opfer von drei Männern mit einem vorgehaltenen Messer angesprochen worden. Der 24-Jährige blieb dabei unverletzt.

Am Samstagabend hat ein 19-jähriger Mann einen 17-Jährigen zu Boden gerissen und mit Schlägen und Tritten verletzt. Der Auslöser für den Angriff soll aus einer persönlichen Vorbeziehung zwischen den Beteiligten stammen. Der 17-Jährige wurde hierbei leichtverletzt. In allen Fällen hat die Polizei in Hagenow Strafanzeige wegen einfacher oder gefährlicher Körperverletzung aufgenommen bzw. ermittelt in einem Fall wegen Bedrohung. Alle beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell