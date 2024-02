POL-SE: Groß Kummerfeld/B 205 - Straßenverkehrsgefährdung durch Gefahrgut-Lkw - Polizei sucht Geschädigte und weiteren Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Dienstag (13.02.2024) ist es in den Räumlichkeiten einer Sportsbar in der Straße "Großer Sand" zu einem schweren Raub gekommen, in dessen Folge zwei männliche Personen flüchteten. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten um 20:22 Uhr zwei männliche Personen die Sportsbar und bedrohten die anwesenden Personen mit vorgehaltenem ...

mehr