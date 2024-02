Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Festnahme und Vorführung eines Tatverdächtigen nach Raubtat auf Sportbar

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Dienstag (13.02.2024) ist es in den Räumlichkeiten einer Sportsbar in der Straße "Großer Sand" zu einem schweren Raub gekommen, in dessen Folge zwei männliche Personen flüchteten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten um 20:22 Uhr zwei männliche Personen die Sportsbar und bedrohten die anwesenden Personen mit vorgehaltenem Messer und raubten zwei Geldkassetten mit Bargeld, welche sich hinter einem Tresen befanden.

Im Anschluss flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung.

Im Rahme einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den flüchtigen Personen, konnten Einsatzkräfte einem Tatverdächtigen in Wedel und einen weiteren Tatverdächtigen am S-Bahnhof Hamburg-Rissen feststellen und vorläufig festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Hamburger und einen 23-jährigen Schenefelder.

Beide Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe am 14.02.2024 einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt, der für Beide Haftbefehl erließ.

Zwischenzeitlich wurden die Beschuldigten umliegenden Justizvollzugsanstalten zugeführt und werden sich wegen des Vorwurfs des schweren Raubes verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell