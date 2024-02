Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Hilfeleistungseinsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, den 20.02.2024, um 21:09 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße alarmiert. Hier war es zu einem Wassereinbruch in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gekommen. Bei Eintreffen der Kräfte konnte festgestellt werden, dass das Wasser ursächlich aus einer Wasserleitung im zweiten Obergeschoss kam. Der Hauptwasserhahn im Keller wurde durch die Einsatzkräfte abgestellt. Da das Wasser teilweise auch aus den Deckenlampen in der Wohnung und im Treppenhaus kam, wurde durch den Energieversorger "AVU" das komplette Haus von der Stromversorgung getrennt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an das Ordnungsamt sowie an einen Vertreter des Eigentümers übergeben. Der Einsatz konnte nach guten 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am heutigen Mittwoch um 09:08 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Markstraße alarmiert. Hier war es bei Baumpflegearbeiten zu einem Unfall gekommen. Die betroffene Person wurde vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt und anschließend zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber landete auf einer Freifläche "Am Jageplatz" und die Besatzung wurde durch die Feuerwehr zur Einsatzstelle verbracht. Nach der Behandlung durch die Notärzte wurde der 28-jährige Patient mit dem Hubschrauber zur Behandlung in ein Spezialkrankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell