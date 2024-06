Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neustadt-Glewe mit fünf beteiligten Fahrzeugen, wurden mehrere Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 16 Uhr ein 68-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße an einer roten Ampel auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf, wobei insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden, darunter ein Motorrad. Zwei PKW waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mehrere Fahrzeugführer als auch Insassen der Autos wurden leichtverletzt. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, wobei gesundheitliche Probleme beim Unfallverursacher zum Unfall geführt haben könnten. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es für etwa 90 Minuten zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Bahnhofstraße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell