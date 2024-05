Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Sachbeschädigung - Zeugenaufruf, Pkw-Brand; Stand 10:00 Uhr

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 58-jährige BWM-Fahrerin die Landesstraße 1045 von Enslingen in Richtung Braunsbach. Kurz nach dem Ortsausgang Enslingen kam sie auf gerade Strecke langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Dabei streifte sie eine entgegenkommenden Mercedes-Benz E-Klasse eines 48-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachschaden durch Brandlegung - Zeugenaufruf

Am Dienstagnacht, gegen 22:45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin auf einem Spielplatz in Sulzdorf, im Klingenäcker, ein Feuer. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter ein Trampolin in Brand steckte, welches komplett abbrannte. Die freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu wenden.

Rot am See: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defekts begann am Dienstag, um 14:20 Uhr, ein Ford Transit im Hinterhof eines Gebäudes in der Zolläckerstraße zu brennen. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Fahrzeuge, welche nebenan parkten, aus. Es gab keine Hinweise auf Brandlegung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 70.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.

