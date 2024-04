POL-AA: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Polizeipräsidium Aalen

Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten die E-Bikes im Wert von ca. 81.000,- EUR, welche bei einem Einbruch aus einem Fahrradgeschäft in der Hengstfelder Straße entwendet wurden, nach Durchsuchungen im Bereich Satteldorf und Bad Friedrichshall aufgefunden werden. Die Polizei fahndete am Dienstagmorgen nach zwei Männern, welche im Verdacht stehen, für den Einbruchsdiebstahl verantwortlich zu sein. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die beiden Männer im Alter von 19 Jahren und 36 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit konnten im Rahmen der Fahndung bei einem Autobahnrasthof in Satteldorf festgenommen werden.

Sie wurden am heutigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, weshalb die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.

Ursprungsmeldung vom 29.04.2024

Satteldorf: E-Bikes nach Einbruch entwendet

Zwischen Sonntagabend 22:30 Uhr und Montagmorgen 07:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Hengstfelder Straße. Hierzu wurde eine Türe zum Gebäude aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter 19 E-Bikes im Wert von mehreren zehntausend Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

