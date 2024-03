Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kellerbrand in Mainz Weisenau

Mainz (ots)

Gegen 8:15 am heutigen Vormittag rückte die Feuerwehr Mainz zu einem Gebäudebrand in Mainz-Weisenau aus. Da erste Notrufe Rauch aus mehreren Stellen des Gebäudes vermuten ließen, erfolgte initial eine Alarmierung in der Alarmstufe 3 - also einem erhöhten Kräfteansatz. Tatsächlich brannte es im Keller, was außerdem eine leichte Verrauchung des Treppenraums zur Folge hatte.

Ein Trupp unter PA setzte einen mobilen Rauchverschluss zwischen den Kellerräumen und dem Treppenraum und begann mit der Brandbekämpfung/Rauchableitung im Untergeschoss. Zwei weitere Trupps kontrollierten die Wohnungen in den Obergeschossen und brachten Personen, die noch nicht das Gebäude verlassen hatten, ins Freie. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung und Ausschließen einer Gefährdung in den Wohnungen, konnten die Bewohner zurück ins Gebäude. Im Laufe des frühen Nachmittags erfolgte außerdem eine Nachschau.

Im späteren Einsatzverlauf klagten zwei Bewohner über Atemwegsreizungen. Ein Rettungswagen transportierte sie zur Kontrolle in eine Mainzer Klink.

Eingesetzt waren 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau und 11 der Berufsfeuerwehr Mainz. Weitere Kräfte standen zunächst im Bereitstellungsraum. Deren Einsatz war allerdings nicht erforderlich. Zusätzlich waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Mainzer Netze an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zwei wichtige Hinweise aus dem Vorbeugenden Brandschutz:

1. In Mehrfamilienhäusern ist der Treppenraum durch eine Brandschutztür vom Kellergeschoss getrennt. So bleibt der erste Rettungsweg bei einem Kellerbrand zunächst geschützt. Sind die Türen aufgekeilt, kommt es zu einem massiven Raucheintritt in den Treppenraum und eine Gefährdung für die Bewohner. Halten Sie Brandschutztüren geschlossen.

2. Unser Bauordnungsrecht fordert für jede Wohnung zwei voneinander unabhängige Rettungswege. Der erste Rettungsweg für die Obergeschosse ist immer der Treppenraum. Der zweite Rettungsweg kann eine mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr anzuleiternde Stelle sein. Ist der Treppenraum verraucht, begeben Sie sich nicht in Gefahr, sondern machen sich an der anzuleiternden Stelle für die Feuerwehr bemerkbar oder benutzen Sie einen alternativen zweiten Treppenraum (sofern vorhanden). Ist es erforderlich, wird Sie die Feuerwehr über Leitern oder unter weiteren Schutzmaßnahmen über den Treppenraum in Sicherheit bringen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell