Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher in Parchim beraubt

Parchim (ots)

In Parchim soll am Mittwochabend ein 14-jähriger Jugendlicher auf offener Straße beraubt worden sein. Der ebenfalls jugendliche Haupttäter soll dem Opfer unter Vorhalt eines Messers eine Umhängetasche sowie eine Armbanduhr geraubt haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr in einer Kleingartenanlage hinter dem OBI-Baumarkt. Zunächst sollen sich zwei Jugendliche aus einer etwa zehnköpfigen Personengruppe, die sich auf dem Parkplatz des Baumarktes aufhielt, gelöst haben und dem 14-Jährigen gefolgt sein. Wenig später habe einer der beiden Jugendlichen das Opfer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Armbanduhr und der Umhängetasche gefordert. Nach der Übergabe der Gegenstände seien die zwei Tatverdächtigen geflüchtet. Der Hauptverdächtige soll den Beschreibungen zufolge etwa 15 bis 16 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug dunkles kurzes Haar, hat einen dunklen Teint und war mit einem roten Shirt bekleidet. Hinweise zu diesem Vorfall oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

