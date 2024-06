Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach E-Scooter-Diebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht nach Zeugen und/oder Hinweisgebern zu einem E-Scooter-Diebstahl, der sich am Freitag den 31.05.2024 zwischen 8:45 Uhr und 13:15 Uhr am Fahrradständer des Adolfinum-Gymnasiums in Bückeburg ereignete.

Bislang unbekannter Täter entwendete den E-Scooter einer 15-Jährigen aus Bückeburg und hinterließ lediglich das durchgekniffene Zahlenschloss.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

