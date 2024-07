Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Mann in Barmen bedroht und beraubt

Wuppertal (ots)

Am 06.07.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es an der Ecke Waldeckstraße und Auf der Bleiche in Heckinghausen zu einem Raubdelikt. Ein 37-jähriger Mann wartete an der Straßenecke, als er unvermittelt von drei unbekannten Männern aufgefordert wurde seine Wertsachen heraus zu geben. Als er dies verneinte wurde er zu Boden gestoßen und mit einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin übergab er die Beute. Die Täter entfernten sich auf der Straße Auf der Bleiche in Richtung Osten. Die Männer werden als circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70m bis 1,80m groß beschrieben. Zur Tatzeit trugen zwei von ihnen einen schwarzen Kapuzenpullover und einer einen cremefarbenen. Einer der Täter hatte eine besonders dicke Nase und ein anderer trug einen Vollbart. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell