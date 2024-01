Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz vor 01.00 Uhr, wollte der 30-Jährige vom Gollenäcker nach rechts in Richtung Nasgenstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Audi. Der Ford des Unfallverursachers prallte in den rechten vorderen Kotflügel des Audi. Der Audi überfuhr dadurch ein Verkehrszeichen und kam rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Beifahrertür des Audi ließ dadurch nicht mehr öffnen. Deshalb rückte die Feuerwehr zur technischen Unterstützung aus. Der 21-jährige Fahrer des Audi und dessen 35-jähriger Beifahrer wurden zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher und sein 27-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von 3.000 EUR, am Audi in Höhe von 10.000 EUR.

