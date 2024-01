Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ohne gültigen Führerschein aber mit Alkohol

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz vor 03.00 Uhr, teilte ein Autofahrer mit, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien fahren würde und auch gegen den Bordstein gefahren sei. Eine Polizeistreife konnte den BMW am Sternplatz aufnehmen. Anhaltezeichen der Polizei wurden aber nicht beachtet. Erst als das Auto in eine Sackgasse gefahren war, konnte eine Kontrolle durchgeführt werden. Als die 38-jährige Fahrerin die Autotür öffnete, konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Sie händigte einen ausländischen Führerschein aus. Da sie aber schon länger als 6 Monate hier einen Wohnsitz hat, war dieser nicht mehr gültig. Da sie sich weigerte, zur Dienststelle zur Blutentnahme mitzukommen, mussten die Beamten mit körperlichem Zwang dies durchsetzen. Die Ermittlungen werden wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geführt.

+++++++++++++++++++++++++++ 178064

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell