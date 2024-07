Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht in Erbach

Erbach (ots)

Erbach: Am Montag (22.07) zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen 1er BMW, der auf dem Parkplatz am Erbacher Friedhof abgestellt war. Etwa 300EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell