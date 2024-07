Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Dornheim: Mann löst Polizeieinsatz aus/57-Jähriger in Fachklinik eingeliefert

Groß-Gerau (ots)

Am Samstagvormittag (20.07.), gegen 11.20 Uhr, sprang ein 57 Jahre alter Mann, der aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in eine Fachklinik eingeliefert werden sollte, im Bereich des Rathausplatzes aus einem Rettungswagen und verletzte hierbei einen Rettungssanitäter leicht. Der Mann wurde kurze Zeit später von der Polizei überwältigt. Er leistete hierbei erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte zogen sich Blessuren leichterer Art zu. Neben mehreren Streifenwagen und einem Diensthund, setzte die Polizei bei dem Einsatz auch Pfefferspray ein. Der 57-Jährige wurde später in die Klinik gebracht.

Der Mann wird sich zudem in Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte bzw. gleichgestellte Personen zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell